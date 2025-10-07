In der Champions League geht es für den SC Magdeburg am Mittwochabend (18.45 Uhr) in Dänemark bei GOG weiter. Für Coach Bennet Wiegert ist der Gegner eines der talentiertesten Teams in Europa. In Gudme reiften auch schon Mikkel Hansen und Mathias Gidsel zu Stars.

Vor zwei Jahren trafen der SCM mit Magnus Saugstrup und Gisli Kristjansson (am Ball) und GOG bereits in der Gruppenphase der Königsklasse aufeinander.

Magdeburg - Das grün-rote Hamsterrad dreht sich weiter. Nach zwei Nächten im eigenen Bett und einem kurzen Wiedersehen mit den Familien haben sich die SCM-Handballer am Dienstagnachmittag schon wieder auf den Weg nach Dänemark gemacht. Da wartet in der Champions League am Mittwochabend (18.45 Uhr, Dyn und DAZN) das Team von GOG. Weil die eigene Halle in Gudme für die Königsklasse nicht zugelassen ist, steigt die Partie in der zehn Kilometer entfernt liegenden Svendborg-Arena.