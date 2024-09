Philipp Weber verletzte in Hamburg am Adduktorenbereich.

Magdeburg. - Die Hiobsbotschaften beim SC Magdeburg reißen nicht ab. Nach Tim Hornke (Riss der Plantarfaszie im linken Fuß) und Felix Claar (Operation an der linken Achillessehne) muss der Handball-Bundesligist vorerst auch auf Philipp Weber verzichten. „Er ist in Aalborg definitiv nicht im Kader“, bestätigte SCM-Trainer Bennet Wiegert vor der Abreise zum heutigen Champions-League-Spiel in Dänemark. Und auch für die anschließenden Aufgaben bei der Klub-Weltmeisterschaft (27. September bis 3. Oktober) sieht es nicht gut aus. „Es wird auch sehr wahrscheinlich nicht für Ägypten reichen“, ergänzte Wiegert: „Wir hatten am vergangenen Freitag einen Test gemacht, weil wir ihn für Kiel spielfähig bekommen. Dabei ist etwas Neues aufgetreten. Da sprechen wir von einer Re-Verletzung und das dauert dann etwas länger. Wir gehen von einer Ausfallzeit von mehreren Wochen aus.“

Für Weber ist diese Nachricht bitter. Nach der Rückraumspieler in der vergangenen Saison wenig Einsatzzeiten bekam, lief der 32-Jährige in den ersten Partien dieser Saison wieder zu Hochform auf. Zwölf Treffer erzielte er in den ersten beiden Bundesliga-Partien gegen die HSG Wetzlar (35:28) und beim HSV Hamburg (32:26). Hinzu kamen fünf Tore zum Auftakt der Champions League bei Pick Szeged (29:31) und zwei bei der 30:32-Niederlage im Supercup gegen die Füchse Berlin.

In Hamburg folgte jedoch der Rückschlag. Ausgerechnet an seinem Geburtstag verletzte sich Weber am rechten Oberschenkel und musste am Spielfeldrand sowie in der Kabine behandelt werden. Unmittelbar nach dem Spiel gab der gebürtige Schönebecker allerdings noch Entwarnung: „Es sind ein bisschen Adduktorenprobleme. Es ist aber nichts Wildes.“

Doch ganz so harmlos scheint die Verletzung des 87-fachen Nationalspielers nicht zu sein. Für die Grün-Roten und für Weber persönlich ist es ein weiterer Rückschlag in dieser jungen Saison.