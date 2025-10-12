Der SC Magdeburg gewinnt sein Heimspiel gegen den Aufsteiger Bergischen HC deutlich. Nach mehreren Fehlern im ersten Durchgang setzen sich die Grün-Roten in Halbzeit zwei ab.

SCM sorgt gegen den BHC nach der Pause für klare Verhältnisse

Magdeburg - Der SC Magdeburg ist zumindest nach Minuspunkten wieder das beste Team der Liga. Die Grün-Roten nutzten die Niederlage des THW Kiel im Nordderby bei der SG Flensburg-Handewitt (34:36), um sich am THW vorbei auf Rang zwei zu schieben. Nach dem 39:30 (19:16) gegen den Bergischen HC liegen die Magdeburger nur aufgrund einer weniger absolvierten Partie mit einem Zähler hinter Spitzenreiter Flensburg.