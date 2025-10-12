Handball SCM sorgt gegen den BHC nach der Pause für klare Verhältnisse
Der SC Magdeburg gewinnt sein Heimspiel gegen den Aufsteiger Bergischen HC deutlich. Nach mehreren Fehlern im ersten Durchgang setzen sich die Grün-Roten in Halbzeit zwei ab.
Aktualisiert: 12.10.2025, 17:47
Magdeburg - Der SC Magdeburg ist zumindest nach Minuspunkten wieder das beste Team der Liga. Die Grün-Roten nutzten die Niederlage des THW Kiel im Nordderby bei der SG Flensburg-Handewitt (34:36), um sich am THW vorbei auf Rang zwei zu schieben. Nach dem 39:30 (19:16) gegen den Bergischen HC liegen die Magdeburger nur aufgrund einer weniger absolvierten Partie mit einem Zähler hinter Spitzenreiter Flensburg.