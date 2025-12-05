Sportlich fliegt Gisli Kristjansson mit dem SCM von Sieg zu Sieg. Auch privat hat der 26-Jährige einen wichtigen Schritt getan und sich mit seiner langjährigen Freundin verlobt.

Gisli Kristjansson gibt seiner Partnerin Rannveig Bjarnadottir nach dem Sieg gegen Szeged einen Kuss auf die Wange. Seit Anfang 2018 sind sie ein Paar und seit Sonntag verlobt.

Magdeburg - Auf dem Handballfeld hat Gisli Kristjansson schon alles erlebt, so dass er nicht mehr besonders nervös ist. Auf der Platte fühlt sich der Isländer wohl und zeigt regelmäßig Top-Leistungen für den SC Magdeburg. Beim 40:32-Erfolg gegen Pick Szeged war er mit sechs Toren bester Werfer der Grün-Roten. Für ihn war es der perfekte Abschluss einer emotionalen Woche, die mit ungewohnten wackeligen Beinen und der Frage aller Fragen begonnen hatte.