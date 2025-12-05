Handball SCM-Star Kristjansson schwebt auf der Wolke sieben
Sportlich fliegt Gisli Kristjansson mit dem SCM von Sieg zu Sieg. Auch privat hat der 26-Jährige einen wichtigen Schritt getan und sich mit seiner langjährigen Freundin verlobt.
Aktualisiert: 05.12.2025, 18:43
Magdeburg - Auf dem Handballfeld hat Gisli Kristjansson schon alles erlebt, so dass er nicht mehr besonders nervös ist. Auf der Platte fühlt sich der Isländer wohl und zeigt regelmäßig Top-Leistungen für den SC Magdeburg. Beim 40:32-Erfolg gegen Pick Szeged war er mit sechs Toren bester Werfer der Grün-Roten. Für ihn war es der perfekte Abschluss einer emotionalen Woche, die mit ungewohnten wackeligen Beinen und der Frage aller Fragen begonnen hatte.