Magdeburg. - Für den SC Magdeburg startet am Donnerstag der Schlussakkord in der Handball-Bundesliga. Acht Partien in 25 Tagen stehen für die Grün-Roten an. Im besten Fall soll dann am 8. Juni wie im Vorjahr die Meisterschale in die Höhe gestemmt werden. Dafür darf sich der Titelverteidiger allerdings keinen Ausrutscher mehr erlauben. Ein Sieg am Donnerstag (19 Uhr) beim VfL Gummersbach ist daher Pflicht.

