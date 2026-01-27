Magdeburg/Herning - Für Sergey Hernandez könnte die Handball-EM jetzt erst so richtig losgehen. Im Tor der Spanier lief es nämlich für den Keeper des SC Magdeburg bisher nicht so rund. Aber beim Sieg gegen Frankreich (36:32) wuchs Hernandez über sich hinaus. Mit 14 Paraden kam er auf eine Fangquote von 33 Prozent und brachte die Franzosen ordentlich zum Verzweifeln. Als die Spanier innerhalb von elf Minuten eine 23:16-Führung (37.) verspielten und es beim 26:25 (48.) wieder richtig spannend wurde, wuchs Hernandez in seinem 75. Länderspiel über sich hinaus und leistete damit auch dem deutschen Team wichtige Schützenhilfe. Nun würde den DHB-Jungs heute im Duell mit den Franzosen ja schon ein Punkt zum Einzug ins Halbfinale reichen.

„Auch wenn wir uns das EM-Turnier natürlich anders vorgestellt haben und bisher enttäuscht waren, geben wir niemals auf. Das ist unsere Mentalität und war heute ein wichtiger Schlüssel zum Sieg“, erklärte der 30-Jährige nach dem Spiel und ergänzte gegenüber der SCM-Homepage: „Das war eine gute Leistung im Angriff und in der Verteidigung. Ich bin stolz auf das Team.“

Dass Hernandez in seinen bisherigen sechs Spielen bei der EM nur auf insgesamt 42 Paraden und eine Quote von 25,3 Prozent kommt, hängt mit den Spielen gegen Dänemark (31:36) mit sieben Paraden), Deutschland (32:34) und Serbien (29:27) mit jeweils nur vier Paraden zusammen. Gegen die Österreicher (30:25) kam er dagegen auf ordentliche 13 Paraden. Beim Spiel gegen Norwegen (34:35) stand er nicht zwischen den Pfosten.

Saugstrup mit den Dänen schon im Halbfinale

Obwohl das natürlich Zahlen sind, die überhaupt nicht zum Weltklasse-Torwart passen, geht der Spanier cool damit um. „Ob es bisher zuviel Druck gab und eine mentale Sache war, das weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass ich es mir selbst oder anderen beweisen muss. Ich weiß, dass ich ein guter Torwart bin“, so Hernandez, der mit seinem Nationalteam heute noch gegen Portugal spielt. Bei einem Sieg der DHB-Jungs gegen Frankreich kann Spanien sogar noch auf Rang drei in der Hauptrundengruppe I klettern und würde dann am Freitag um Rang fünf spielen. Hernandez: „Für uns ist es wichtig, mit unserer jungen Mannschaft auch wichtige Erfahrungen zu sammeln. Jetzt schauen wir auf das nächste Spiel. Und da ist hoffentlich wieder meine Zeit.“

SCM-Kreisläufer Magnus Saugstrup wird dagegen sogar bis zum Schluss dabei sein. Denn die Dänen haben sich dank der spanischen Schützenhilfe mit dem 31:26 gegen Deutschland vorzeitig für das Halbfinale am Freitag qualifiziert. Saugstrup erzielte gegen das DHB-Team zwei Tore und stand fast 55 Minuten auf der Platte. So lange wie kein anderer Feldspieler seines Teams. Der 29-Jährige ist bei den Dänen ja nicht nur Kapitän und räumt am eigenen Kreis ab. In der Offensive blockt er immer wieder die Lücken für Mathias Gidsel und Simon Pytlick (jeweils acht Tore) frei. „Wir wollen unbedingt dieses Turnier gewinnen“, hatte Saugstrup schon lange vor der EM immer wieder betont.