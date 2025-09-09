Nach zwei Auftaktpleiten in der Champions League in den Vorjahren möchte der SC Magdeburg gegen Paris mal wieder mit einem Sieg in die Königsklasse starten. Aber auch die Franzosen haben große Ambitionen.

Mit drei Siegen sind Bennet Wiegert und seine Mannschaft in die Bundesliga gestartet. Diese Euphorie will der SCM-Trainer mit in die Champions League nehmen.

Magdeburg - Bevor am Mittwochabend (20.45 Uhr/DAZN und Dyn) erstmals in dieser Saison die Champions-League-Hymne in der Getec-Arena erklingen wird, wird SCM-Trainer Bennet Wiegert vielleicht in Erinnerungen früherer Zeiten schwelgen. Denn bei Gegner Paris St.-Germain spielt seit diesem Sommer Noah Gaudin, der zu Wiegerts aktiver Karriere als Kleinkind durch die Magdeburger Halle lief.