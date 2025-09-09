Ex-Magdeburger weiß natürlich um die Stärke der Grün-Roten, will aber am Mittwochabend im Auftaktspiel der Champions League mit Paris St.-Germain punkten.

Jannick Green konnte sich vor drei Jahren im Tor von Paris St.-Germain über einen deutlichen Sieg an seiner alten Wirkungsstätte in Magdeburg freuen.

Magdeburg - Für Jannick Green könnte der Mittwochabend (20.45 Uhr/DAZN und Dyn) in der Getec-Arena unabhängig vom Ergebnis im Champions-League-Spiel beim SC Magdeburg ein ganz besonderer Abend sein. Denn möglicherweise kehrt er mit Paris St.-Germain zum letzten Mal als aktiver Torwart auf die Platte seines langjährigen Wohnzimmers zurück. Am Ende der Saison wechselt er in seine dänische Heimat zu HÖJ Elite. Und aktuell sieht es nicht so aus, dass der gerade erst in die oberste dänische Liga aufgestiegene Klub die Königsklasse ins Visier nehmen kann.