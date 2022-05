Final Four SCM trifft im Halbfinale der European League Handball auf RK Nexe

Handball-Bundesligist SC Magdeburg trifft im Halbfinale der European League auf den kroatischen Vertreter RK Nexe. Bereits in der Gruppenphase trafen die beiden Mannschaften aufeinander. Das Final Four findet am 28./29. Mai in Lissabon statt.