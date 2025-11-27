Klaus Linnecke gewann 1970 die erstmals mit dem SC Magdeburg die DDR-Meisterschaft. Am Donnerstag feiert Linnecke seinen 80 . Geburtstag.

Magdeburg - Seit 62 Jahren ist Klaus Linnecke Mitglied beim SC Magdeburg. Er hat damit einen Großteil der 70-jährigen Vereinsgeschichte der Grün-Roten miterlebt. Hierzu zählt auch die erste DDR-Meisterschaft 1970, zu der Linnecke als Spieler beigetragen hat. Am Donnerstag feiert die SCM-Legende seinen 80. Geburtstag.

Als A-Jugendlicher kam Linnecke 1963 zum SCM. Ein später rückte er in den Kader der ersten Mannschaft auf, für die er mit Ausnahme der anderthalbjährigen Armeezeit bis 1972 auflief. Linnecke gehörte damit zu dem Team, das 1970 erstmals die DDR-Meisterschaft an die Elbe holte. Die meisten Erfolge sammelte Linnecke als Nachwuchstrainer der Grün-Roten in den 80er- und 90er-Jahren. Zehn DDR-Meisterschaften gewann er mit SCM-Jugendmannschaften. Außerdem jubelte er mit seinen Teams fünfmal bei der Spartakiade.

Inzwischen genießt er seinen Ruhestand. Bei den jährlichen Treffern der Traditionsmannschaft schwelgt er regelmäßig mit seinen früheren Mitspielern in den Erinnerungen.