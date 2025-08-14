Der SC Magdeburg ist am Wochenende dreimal im Einsatz. Beim Wartburg-Cup wollen die Grün-Roten ihren Erfolg des Vorjahres wiederholen. Bei den Spielen in Eisenach kommt es zwei Wochen vor dem Saisonsstart zu einer bizarren Konstellation.

Felix Claar, Tim Hornke und Magnus Saugstrup (v. l.) spielen mit dem SCM am Wochenende beim Wartburg-Cup in Eisenach.

Magdeburg. - Bis zum Bundesliga-Start sind es für den SC Magdeburg noch zwei Wochen. Am 29. August geht es beim TBV Lemgo um die ersten Punkte der Saison. Doch schon am Freitag (20 Uhr) treffen die Grün-Roten beim Wartburg-Cup des ThSV Eisenach auf die Ostwestfalen. Die weiteren Gegner in der Werner-Aßmann-Halle sind der Gastgeber am Sonnabend (18 Uhr) sowie der dänische Erstligist Skanderborg AGF (Sonntag, 13 Uhr).