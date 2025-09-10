Die Handball-Königsklasse startet in dieser Woche. Die Volksstimme blickt vor dem Auftakt der Champions League auf die Gruppengegner des SCM. Im zweiten Teil geht es um den FC Barcelona, Wisla Plock, RK Zagreb und Eurofarm Pelister.

Trotz eines personellen Umbruchs dürfte der FC Barcelona erneut zu den Mitfavoriten auf den Champions-League-Sieg zählen.

Magdeburg - Die Königsklasse des Handballs ist zurück. Am Mittwoch startet die Champions-League-Saison. Insgesamt 16 Teams duellieren sich um die wichtigste Vereinstrophäe der Welt. Der SC Magdeburg geht als Titelverteidiger in der Gruppe B an den Start. Sieben Konkurrenten wollen den Grün-Roten bereits in der Vorrunde ein Bein stellen: