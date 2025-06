Sergey Hernandez kommt derzeit aus dem Feiern kaum raus. Mit einer überragenden Leistung sorgte der Torwart mit dafür, dass der SC Magdeburg die Champions League gewann. Und dann folgte am Dienstag noch der 30. Geburtstag, den der Spanier aber in seiner Heimat verbrachte.

Magdeburg. - Sergey Hernandez hat zwar im Finale der Champions League die Füchse Berlin zur Verzweiflung getrieben, aber die Magdeburger Gastwirte hielten seinem Vorhaben stand. Im Falle des Triumphes wollte der Torwart des SC Magdeburg nämlich die Stadt leer trinken. Wie viele Liter es letztlich wurden, ist nicht bekannt. Aber es soll in Magdeburg noch Alkohol geben. Allerdings hatte der Spanier nach der ausgiebigen Feier des Triumphes in der Königsklasse auch am Dienstag noch einmal viel Grund zum Feiern. Denn da „rundete“ er mit seinem 30. Geburtstag sogar.