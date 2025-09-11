Noah Gaudin wird sein erstes Champions-League-Spiel nie vergessen. Denn für den 26-Jährigen von Paris St.-Germain war das Auswärtsspiel in Magdeburg auch eine Reise in die Kindheit.

Magdeburg - Dieses Rendezvous mit der Vergangenheit hat sich Noah Gaudin sicherlich anders vorgestellt. Als Kleinkind lief er bei den Heimspielen des SC Magdeburg über das Spielfeld der Getec-Arena. Am Mittwochabend war der Sohn des früheren grün-roten Keeper als Spieler von Paris St.-Germain zurück. Allerdings hatte der 26-Jährige mit seinem Team beim 31:37 deutlich das Nachsehen. Dennoch genoss der Rückraumspieler die Partie.