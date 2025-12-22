Erstmals seit 2015 wird der SCM-Kapitän im Januar nicht für Norwegen beim einem Turnier im Einsatz sein. Vor dem unfreiwilligen Urlaub will er das Jahr mit zwei Siegen abschließen.

Neben Christian O’Sullivan (l.) wurde auch Sebastian Barthold nicht für den norwegischen EM-Kader berufen.

Magdeburg - Als in der vergangenen Woche das norwegische Aufgebot für die bevorstehende Handball-Europameisterschaft (15. Januar bis 1. Februar) verkündet wurde, haben sich sicherlich einige SCM-Fans verwundert die Augen gerieben. Denn Nationaltrainer Jonas Wille verzichtet bei dem Heim-Turnier – Norwegen ist zusammen mit Dänemark und Schweden Gastgeber – auf mehrere etablierte Profis. Dazu zählen auch die beiden Magdeburger Christian O’Sullivan und Sebastian Barthold. Seinen Frust kann das Duo an diesem Dienstag (19 Uhr/Dyn) im Nachholspiel gegen den THW Kiel abschütteln.