Handball Ungewohntes Gefühl für SCM-Kapitän Christian O'Sullivan
Erstmals seit 2015 wird der SCM-Kapitän im Januar nicht für Norwegen beim einem Turnier im Einsatz sein. Vor dem unfreiwilligen Urlaub will er das Jahr mit zwei Siegen abschließen.
Magdeburg - Als in der vergangenen Woche das norwegische Aufgebot für die bevorstehende Handball-Europameisterschaft (15. Januar bis 1. Februar) verkündet wurde, haben sich sicherlich einige SCM-Fans verwundert die Augen gerieben. Denn Nationaltrainer Jonas Wille verzichtet bei dem Heim-Turnier – Norwegen ist zusammen mit Dänemark und Schweden Gastgeber – auf mehrere etablierte Profis. Dazu zählen auch die beiden Magdeburger Christian O’Sullivan und Sebastian Barthold. Seinen Frust kann das Duo an diesem Dienstag (19 Uhr/Dyn) im Nachholspiel gegen den THW Kiel abschütteln.