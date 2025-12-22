weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. SC Magdeburg
    4. >

  4. Handball: Ungewohntes Gefühl für SCM-Kapitän Christian O'Sullivan

Handball Ungewohntes Gefühl für SCM-Kapitän Christian O'Sullivan

Erstmals seit 2015 wird der SCM-Kapitän im Januar nicht für Norwegen beim einem Turnier im Einsatz sein. Vor dem unfreiwilligen Urlaub will er das Jahr mit zwei Siegen abschließen.

Von Lukas Reineke 22.12.2025, 15:16
Neben Christian O’Sullivan (l.) wurde auch Sebastian Barthold nicht für den norwegischen EM-Kader berufen.
Neben Christian O’Sullivan (l.) wurde auch Sebastian Barthold nicht für den norwegischen EM-Kader berufen. Foto: Eroll Popova

Magdeburg - Als in der vergangenen Woche das norwegische Aufgebot für die bevorstehende Handball-Europameisterschaft (15. Januar bis 1. Februar) verkündet wurde, haben sich sicherlich einige SCM-Fans verwundert die Augen gerieben. Denn Nationaltrainer Jonas Wille verzichtet bei dem Heim-Turnier – Norwegen ist zusammen mit Dänemark und Schweden Gastgeber – auf mehrere etablierte Profis. Dazu zählen auch die beiden Magdeburger Christian O’Sullivan und Sebastian Barthold. Seinen Frust kann das Duo an diesem Dienstag (19 Uhr/Dyn) im Nachholspiel gegen den THW Kiel abschütteln.