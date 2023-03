Gisli Kristjansson hat mit seiner Vertragsverlängerung ein deutliches Zeichen gesetzt. Der SCM will sich auf Dauer nicht nur national, sondern auch international an der Spitze etablieren.

Magdeburg - Gisli Kristjansson hätte auch in anderen Teilen Europas das schöne Wetter genießen können, wenn er denn den Verlockungen anderer Vereine gefolgt wäre. Denn Interessenten an seiner handballerischen Kompetenz hat es einige gegeben, bestätigte Kristjansson. Doch selbst mit dem Wetter in Magdeburg ist der 23-Jährige äußerst zufrieden – blickt er einige Kilometer nördlich in seine isländische Heimat. „Dort sind gerade minus fünf Grad und es liegt Schnee“, berichtete er gestern Vormittag auf dem Weg zur Regeneration nach dem fulminanten 41:29-Erfolg gegen den VfL Gummersbach. Das Wetter ist natürlich nicht der Grund – jedenfalls nicht der entscheidende –, warum sich Kristjansson letztlich entschieden hat, seinen bis 2025 laufenden Vertrag um drei Jahre zu verlängern. Dafür gibt es allerhand andere Gründe – und bessere.