Der Isländer ist im Rückraum links und zentral einsetzbar, räumt aber auch in der Abwehr auf. Sein Vertrag in Melsungen läuft 2025 aus – und da können die Grün-Roten einen Allrounder gut gebrauchen.

Magdeburg. - Eines der großen Erfolgsgeheimnisse des SC Magdeburg ist die langfristige Personalplanung. Ob Magnus Saugstrup oder Felix Claar – mit denen war sich Bennet Wiegert als Trainer und Geschäftsführer Sport schon einig, bevor die zu internationalen Topstars und für den SCM unbezahlbar wurden. Und auf anderen Positionen wurde immer weitsichtig das ideale Puzzlestück gefunden, wenn sich personell ein Loch auftat.

Deshalb dürfte das Interesse an Elvar Örn Jonsson von der MT Melsungen nicht nur ein Gerücht sein. Der Kontrakt des Isländers läuft schließlich im Sommer 2025 aus. Da enden in Magdeburg auch die Verträge von Michael Damgaard und Christian O’Sullivan. Der langjährige Kapitän hatte vor drei Jahren noch einmal bis 2025 verlängert. Ob „Sulli“ noch einige Jahre in Magdeburg dran hängt oder ob er andere Pläne hat, ist noch völlig offen – und hat ja auch noch ein bisschen Zeit. Bei Damgaard deutet dagegen vieles darauf hin, dass man beim SCM für die Saison 2025/26 andere Pläne hat. Sonst wäre ja der Vertrag des Dänen zuletzt nicht nur um ein Jahr verlängert worden.

Dass die in der Regel sehr gut informierte Instagram-Seite „handball.leaks“ den Wechsel von Jonsson für 2025 sogar schon als perfekt meldet, wird von den Verantwortlichen des SCM natürlich nicht kommentiert. Der 26-Jährige würde aber perfekt ins Anforderungsprofil für die übernächste Saison passen. Jonsson kann nämlich nicht nur im zentralen und linken Rückraum spielen, sondern ist in Melsungen auch fester Bestandteil des Innenblocks in der Abwehr.

26-Jähriger passt perfekt ins SCM-Anforderungsprofil

„Elvar ist in der Abwehr im Innenblock genauso stark, wie vorne im Angriff auf Halblinks oder in der Mitte“, lobte Melsungens sportlicher Leiter Michael Allendorf, als die MT vor zwei Jahren den Vertrag bis 2025 verlängerte. Somit würde er beim SCM gleich auf drei Positionen für qualitativ hohe Entlastung sorgen können. Und als Allrounder wäre er auch ideal für die Kaderstruktur. Aktuell haben die Magdeburger ja sogar 18 Spieler unter Vertrag, wollen künftig aber wieder mit den im Handball eigentlich üblichen 16 Profis planen.

Für Jonsson spricht auch die isländische Abteilung beim SCM. Mit Omar Ingi Magnusson hat er einst bei UMF Selfoss sogar schon zusammengespielt. 2018 und 2019 wurde der 1,86 große Jonsson in der isländischen Liga jeweils zum besten Spieler der Hauptrunde gewählt. 2019 war er auch noch wertvollster Spieler der Endrunde. Seitdem ist Jonsson auch fester Bestandteil der isländischen Nationalmannschaft, war schon bei drei Welt- und drei Europameisterschaften dabei. 2019 wechselte er nach Dänemark zu Skjern und kam 2021 nach Melsungen.

Für die MT hat er in der Bundesliga bisher 264 Tore in 69 Spielen geworfen. In der aktuellen Saison steht er bei 120 Treffern. Ohne sein großes Verletzungspech wären es aber viel mehr Tore gewesen. Doch im April 2022 musste er nach einem Riss im sogenannten Labrum an der linken Schulter operiert werden. Vor einem Jahr war Anfang Mai die Saison aufgrund eines Bänderrisses im Sprunggelenk vorzeitig beendet. Schulterprobleme und ein Faserriss in der Bauchmuskulatur zwangen ihn in der Hinrunde der aktuellen Saison zu Pausen.