Tim Zechel und der SC Magdeburg haben sich darauf geeinigt, den bis 2027 laufenden Vertrag schon am Ende dieser Saison zu beenden. Wie erwartet wird der Kreisläufer zur TSV Hannover-Burgdorf wechseln.

Hier setzt sich Tim Zechel im Spiel gegen Stuttgart gegen seinen Ex-Kollegen Antonio Serradilla durch.

Magdeburg - Gerüchte um Tim Zechel gibt es schon lange und auch viele. Nun ist aber eines klar: Der Kreisläufer wird den SC Magdeburg am Saisonende vorzeitig verlassen und zur TSV Hannover-Burgdorf wechseln. Laut SCM-Homepage ist Zechel eigentlich noch bis 2027 vertraglich an die Grün-Roten gebunden. Aber der SCM stimmt nun einer vorzeitigen Vertragsauflösung zu und teilt offiziell mit: „Tim Zechel wird den SC Magdeburg nach der Saison 2025/26 vorzeitig verlassen. Der 29-Jährige schließt sich nach zwei Jahren beim SCM einem anderen Verein an.“