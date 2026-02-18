Der Schnee bringt weiter das Olympia-Programm durcheinander. Der Sprung-Wettkampf der Ski-Freestyler soll am Freitag nachgeholt werden. Auch den deutschen Kombinierern droht eine Absage.

Zu viel Schnee in Livigno: Die Ski-Freestyler müssen auf ihren Aerials-Wettkampf warten.

Livigno - Der anhaltende Schneefall in Livigno hat bei den Olympischen Winterspielen zu einer weiteren Absage geführt - und könnte auch den Terminplan der Nordischen Kombinierer durcheinander bringen. Bei den Ski-Freestylern muss der eigentlich am Donnerstag geplante Sprung der Männer wegen angekündigter „erheblicher Schneefälle“ verlegt werden, wie der Ski-Weltverband Fis mitteilte.

Die erwarteten Schneemengen würden zu noch widrigeren Bedingungen führen als am Dienstag, als es bei den Aerials-Wettbewerben der Ski-Freestyler ebenfalls zu Änderungen im Zeitplan gekommen war. Die Sicherheit der Athletinnen und Athleten habe höchste Priorität, hieß es.

Die Qualifikation soll nun am Freitag ab 10.30 Uhr nachgeholt werden, das Finale dann um 13.30 Uhr starten. Deutsche Athleten sind beim Aerials-Wettkampf nicht am Start.

Schlechte Wetteraussichten auch für die Kombinierer

Auch die Nordischen Kombinierer bangen wetterbedingt um ihren Team-Wettkampf. Eigentlich soll am Donnerstag um 10 Uhr auf der Großschanze in Predazzo das Skispringen beginnen. Das entscheidende Langlaufrennen des Teamsprints ist für 14 Uhr in Tesero geplant. Es sind allerdings auch hier große Mengen Neuschnee angekündigt, dazu Wind und Regen. Wie beim Freestyle-Event wäre auch bei den Kombinierern eine Verlegung auf den Freitag möglich.

Für die deutschen Kombinierer ist es die letzte Chance, ein Olympia-Debakel zu verhindern. Schaffen es Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek nicht auf das Podest, wären es für den Deutschen Skiverband die ersten Winterspiele seit 1998, bei denen er ohne Medaille in der Disziplin nach Hause fahren würde.