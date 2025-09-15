Daniel Theis, Johannes Voigtmann und Maodo Lo: Nach dem EM-Titel von Riga könnten einige Nationalspieler einen Rücktritt erwägen. Der Kapitän hat eine klare Botschaft.

Riga - Basketball-Europameister Dennis Schröder geht fest davon aus, dass das Gold-Team von Riga auch in naher Zukunft in dieser Besetzung zusammenbleibt. Auf die Frage, ob er nach dem Titel in Lettlands Hauptstadt an Rücktritte im Nationalteam glaube, sagte Schröder am Flughafen von Riga: „Also ich glaube, wenn du eine goldene Ära hast, wie die Leute uns genannt haben, dann sollte man es so lange machen, bis man nicht mehr laufen kann.“

Deutschland hatte sich mit einem 88:83-Erfolg über die Türkei den EM-Titel gesichert und damit zwei Jahre nach WM-Gold in Manila das seltene Titel-Double komplettiert. Die Generation um Daniel Theis (33), Maodo Lo (32) und Johannes Voigtmann (32) könnte auch deshalb einen Schlussstrich erwägen, weil es 2026 kein großes Turnier gibt. Erst im Spätsommer 2027 steigt die nächste WM in Katar.

„Da kommt auch ein bisschen Druck“

Schröder selbst hat immer wieder angekündigt, bis zum Alter von 40 spielen zu wollen. Bei der EM wurde der Spielmacher, der heute seinen 32. Geburtstag feiert, zum wertvollsten Spieler des Turniers gewählt. An seine Teamkollegen richtete er mit einem Schmunzeln eine klare Botschaft: „Ich würde mit denen gerne so lange zocken, wie ich auch spielen würde, aber die wissen das auch, und da kommt schon ein bisschen Druck von mir.“

Am Abend des Titelgewinns hatte keiner der Profis seinen Rücktritt erklärt. Co-Kapitän Voigtmann, der nach einer Knieverletzung während der EM abreisen musste, ließ einen möglichen Rücktritt auf dem Rückflug nach Deutschland am Montag offen. Auf die WM in Katar 2027 folgen die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.