19 Spieler zählt das Aufgebot des SC Magdeburg. Dass dies ein Pluspunkt im Saisonverlauf werden könnte, zeigt sich erstmals mit dem Ausfall von Magnus Saugstrup. Ersatz Tim Zechel überzeugte gegen Stuttgart.

Der große SCM-Kader kann zum Faustpfand werden

Tim Zechel erzielte gegen Stuttgart seine ersten drei Tore in dieser Saison.

Magdeburg - Es sind zwar erst vier Spieltage in der Bundesliga absolviert, doch der 32:23-Erfolg gegen den TVB Stuttgart hat bewiesen, über welchen Trumpf der SC Magdeburg in dieser Saison verfügt: Die Kaderbreite der Grün-Roten ist beängstigend für die Konkurrenz. Dies zeigte der Ausfall von Magnus Saugstrup und der daraus folgende Einsatz von Tim Zechel.