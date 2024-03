Das Playoff-Halbfinale in der Deutschen Eishockey Liga wird erst am Karsamstag komplettiert. Straubing verpasst in Schwenningen die Entscheidung.

Schwenningen - Die Schwenninger Wild Wings haben sich im Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga ein Entscheidungsspiel um den Halbfinal-Einzug erkämpft. Das Team des DEL-Trainers des Jahres Steve Walker besiegte die Straubing Tigers 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Die Niederbayern verpassten damit trotz optischer Überlegenheit das vorzeitige Weiterkommen.

In der Best-of-seven-Serie, in der vier Erfolge nötig sind, steht es nach dem sechsten Spiel nun 3:3. Das entscheidende siebte Spiel findet am Samstag (15.00 Uhr/MagentaSport) in Straubing statt.

Sieggaranten für Schwenningen waren Torhüter Joacim Eriksson und die Stürmer Phil Hungerecker, der im Mittelabschnitt bereits sein zweites Unterzahltor in dieser Serie schoss, sowie der zweifache Torschütze Kyle Platzer.

Alle anderen Viertelfinalserien sind bereits beendet. Die Halbfinals beginnen am Ostermontag. Bereits qualifiziert sind der Hauptrundensieger Bremerhaven, der Hauptrundenzweite Eisbären Berlin und Titelverteidiger EHC Red Bull München.