Berlin - Florian Wellbrock hat es auf den letzten Drücker doch noch ins WM-Team der deutschen Beckenschwimmer für Singapur geschafft. Über 1500 Meter Freistil siegte der Freiwasser-Olympiasieger von Tokio in der Weltjahresbestzeit von 14:36,25 Minuten. Mit ihm wird 800-Meter-Europarekordler Sven Schwarz bei der WM ab Mitte Juli auf der längsten Beckendistanz an den Start gehen.

Bei ihrem dritten Meisterschaftserfolg stellte Brustschwimmerin Anna Elendt zum zweiten Mal innerhalb einer Woche einen deutschen Rekord auf. Über 200 Meter schlug die in den USA lebende Frankfurterin nach 2:23,54 Minuten an und war damit 39 Hundertstelsekunden schneller als vor einer Woche ebenfalls in Berlin.

Ebenfalls zum deutschen Rekord schwamm Luca Nik Armbruster über die neue olympische Distanz 50 Meter Schmetterling. In 22,92 Sekunden blieb er eine Zehntelsekunde unter seiner eigenen Bestmarke und erfüllte sich einen Traum: „Ich wollte immer der erste Deutsche unter 23 Sekunden sein“, sagte Armbruster.