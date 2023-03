Boston - Die Boston Bruins haben in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL einen neuen Rekord aufgestellt. Beim 3:2 (0:2, 2:0, 1:0) gegen die Detroit Red Wings feierten die Bruins im 64. Saisonspiel ihren 50. Sieg - so wenige Spiele brauchte in der NHL-Geschichte noch keine Mannschaft für 50 Siege.

Den bisherigen Rekord hatte Gegner Detroit 1995/96 mit 50 Siegen aus 66 Spielen gehalten. Den Red Wings um den deutschen Nationalspieler Moritz Seider half auch eine frühe 2:0-Führung nicht, um die achte Niederlage in den vergangenen neun Spielen zu verhindern.