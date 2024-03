Siegemund zieht in zweite Runde beim Masters in Miami ein

Steht in Miami in der zweiten Runde: Laura Siegemund.

Miami - Laura Siegemund hat beim WTA-Masters in Miami als erste deutsche Tennisspielerin die zweite Runde erreicht. Die 36-Jährige aus Metzingen gewann zum Auftakt des prestigeträchtigen Events gegen die Serbien Aleksandra Krunic mit 4:6, 6:2, 6:2. Nach 2:40 Stunden verwandelte sie ihren zweiten Matchball.

Siegemund, die sich über die Qualifikation einen Startplatz im Hauptfeld des mit 8,77 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturniers erkämpft hatte, trifft in der nächsten Runde auf die an Nummer neun gesetzte Lettin Jelena Ostapenko.

In Miami greifen noch drei weitere deutsche Spielerinnen ins Wettkampfgeschehen ein. Die frühere Weltranglistenerste Angelique Kerber, die nach ihrer Rückkehr aus einer 18-monatigen Babypause zuletzt beim Turnier in Indian Wells ansteigende Form bewiesen hatte, trifft in der ersten Runde auf die US-Amerikanerin Sloane Stephens.

Bei den Männern sind Olympiasieger Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Daniel Altmaier, Yannick Hanfmann und Dominik Koepfer am Start. Zverev und Struff haben in der ersten Runde jeweils ein Freilos.