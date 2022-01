Ski-Ass Kilde vor Sieg auf der Streif

Kitzbühel - Der norwegische Skirennfahrer Aleksander Aamodt Kilde steht vor seinem ersten Sieg auf der legendären Streif in Kitzbühel. Der 29-Jährige lag bei der ersten der beiden Abfahrten in Tirol an diesem Wochenende nach 30 Startern vorne.

Es wäre schon sein sechster Weltcup-Erfolg in dieser Saison. Auf Rang zwei lag der überraschend starke Franzose Johan Clarey. Dritter war der österreichische Olympiasieger Matthias Mayer. Die deutschen Speed-Spezialisten verpassten die Top Ten - teils sogar klar. Dominik Schwaiger, Andreas Sander, Romed Baumann und Josef Ferstl lagen auf den Plätzen 13, 19, 21 und 25. Simon Jocher war noch nicht gestartet.

Die Abfahrt war wegen starken Windes im oberen Streckenabschnitt leicht verkürzt worden. Für Samstag ist bei den Hahnenkammrennen in Kitzbühel ein Slalom, für Sonntag eine weitere Abfahrt geplant.