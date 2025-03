Idre Fjäll - Die deutsche Skicrosserin Daniela Maier hat den vorletzten Weltcup der Saison gewonnen. Im schwedischen Idre Fjäll setzte sich die Baden-Württembergerin vor Courtney Hoffos aus Kanada und der Schweizer Weltmeisterin und Gesamtweltcupsiegerin Fanny Smith durch. Sie feierte ihren vierten Weltcuperfolg - den dritten allein in diesem Winter.

„Ich war ziemlich müde, das Rennen war ja recht früh“, sagte Maier, die in der Vorwoche WM-Bronze geholt hatte und just zum Saisonfinale in Topform ist. „Mein Körper ist aber froh, dass dies die letzten Rennen sind.“ Am Sonntag steht erneut in Idre Fjäll der abschließende Wettkampf auf dem Programm.

Wilmsmann mit vorentscheidendem Patzer im Kampf um Kugel

Während die 29-Jährige für Jubel in der deutschen Mannschaft sorgte, erlebte Teamkollege Florian Wilmsmann eine herbe Enttäuschung. Der Oberbayer war als Gesamtführender im Weltcup nach Schweden gereist und nah dran am größten Erfolg seiner Karriere. Dann schied er aber schon in der ersten K.o.-Runde aus.

So konnten seine einzigen beiden Rivalen im Kampf um die große Kristallkugel - Reece Howden aus Kanada und der Italiener Simone Deromedis, die in Idre Fjäll just Erster und Zweiter wurden - vorbeiziehen. Vor dem letzten Rennen am Sonntag hat Wilmsmann 72 Zähler Rückstand auf Howden und 39 auf Deromedis und deshalb nur noch minimale Chancen auf Rang eins in der Gesamtwertung.