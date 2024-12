Katharina Schmid ist bereit für die Two-Nights-Tour der Skispringerinnen. In China gelingt ihr etwas, was ihr vor drei Jahren verwehrt blieb.

Zhangjiakou - Skispringerin Katharina Schmid ist zwei Wochen vor der Two-Nights-Tour in Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf weiter die dominierende Frau im Weltcup. Die 28 Jahre alte Allgäuerin gewann im chinesischen Olympia-Ort Zhangjiakou auch das zweite Einzel und baute damit ihre Führung im Gesamtweltcup aus.

Ihr reichten 98 und 98,5 Meter für einen deutlichen Sieg auf der Normalschanze. Die Slowenin Ema Klinec und Lisa Eder aus Österreich komplettierten das Podium, lagen aber mehr als zehn Punkte hinter Schmid zurück. „Ich bin sehr, sehr zufrieden“, sagte Schmid, die vor ihrer Hochzeit Althaus hieß. Am Samstag hatte sie mit noch größerem Abstand auf die Konkurrenz gewonnen.

Erst Schweiz, dann Deutschland

Schmid hat damit drei von vier Weltcup-Springen in diesem Winter gewonnen. In Zhangjiakou gelang ihr gleich zweimal das, was ihr im Februar 2022 bei Olympia verwehrt blieb: Platz eins. Bei den vergangenen Winterspielen hatte sie den zweiten Platz belegt und die Silbermedaille gewonnen.

Für die Skispringerinnen geht es am kommenden Wochenende in Engelberg in der Schweiz weiter. Im Anschluss wartet die Two-Nights-Tour mit den Springen in Garmisch-Partenkirchen (31. Dezember) und Oberstdorf (1. Januar). Eine Vierschanzentournee für Frauen gibt es bisher nicht.