Schon vor der Eröffnungsfeier der Winterspiele in Italien sind die Freestyle-Snowboarder im Einsatz. Auch ein Deutscher ist dabei - und patzt. Eine Chance hat er aber noch.

Livigno - Freestyle-Snowboarder Noah Vicktor hat auch bei seinen zweiten Olympischen Spielen den Einzug ins Big-Air-Finale klar verpasst. Der 24-Jährige stürzte schon vor der Eröffnungsfeier am Freitag in der Qualifikation im italienischen Livigno bei seinen ersten beiden Versuchen. Damit hatte er keine Chance mehr auf den Medaillenkampf der besten Zwölf.

Bei seinen ersten Winterspielen in Peking 2022 hatte sich Vicktor als 24. ebenso nicht für das Finale qualifizieren können. Im Big-Air-Wettbewerb der Frauen ist Annika Morgan für das deutsche Team am Start.

Noch weitere Olympia-Chance für Vicktor in Livigno

Für die Athleten geht es im Big Air darum, nach einem Sprung über eine große Rampe in der Luft Tricks zu zeigen und dann sicher zu landen. Für die Punktevergabe werden unter anderem die Schwierigkeit, saubere Ausführung, die Höhe und Landung berücksichtigt.

Vicktor ist bei den Winterspielen von Mailand und Cortina auch noch in seiner Spezialdisziplin Slopestyle dabei. Die Qualifikation steht dabei am 16. Februar an.