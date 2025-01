Bansko - Deutschlands beste Snowboarderin Ramona Hofmeister hat im bulgarischen Bansko ihren dritten Weltcup-Sieg in Serie gefeiert. Im Finale des Parallel-Riesenslaloms setzte sie sich wie schon am Samstag gegen die Japanerin Tsubaki Miki durch. Wenige Tage zuvor hatte die 28-Jährige bereits im österreichischen Bad Gastein triumphiert - und so in einer bis dahin schwachen Saison die Wende eingeleitet.

Hofmeister ist seit Jahren das Aushängeschild des deutschen Snowboard-Teams. Schon viermal gewann sie den alpinen Gesamtweltcup, im vergangenen Winter dazu noch die Disziplinwertungen im Parallel-Slalom und Parallel-Riesenslalom. In die laufende Saison war sie allerdings holprig gestartet.