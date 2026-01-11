Der Zweite aus dem Westen gegen den Zweiten aus dem Osten: Das Duell der Spurs mit den Celtics hielt, was es versprach und war spannend bis zum Ende. Die Celtics rutschen in der Tabelle ab.

Boston - Die San Antonio Spurs haben das NBA-Topspiel gegen die Boston Celtics gewonnen. Im Duell des Zweiten der Eastern Conference mit dem Zweiten der Western Conference setzten sich die Spurs in Boston mit 100:95 durch und verbuchten den 27. Sieg im 38. Saisonspiel. Die Celtics rutschten wegen der Niederlage auf Rang drei hinter die Detroit Pistons und die New York Knicks. Der zuletzt angeschlagene Victor Wembanyama kam erneut von der Bank, war mit 21 Punkten in 27 Minuten aber dennoch der erfolgreichste Werfer für die Spurs. Für die Celtics war Derrick White mit 29 Punkten der Mann mit der besten Ausbeute.

Die Pistons als Tabellenführer konnten sich dabei auch eine 92:98-Niederlage gegen die Los Angeles Clippers leisten, die nun acht Siege aus den vergangenen acht Partien geholt haben und sich wieder in Reichweite der Playoff-Plätze befinden.