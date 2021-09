Starker Prescott führt Dallas Cowboys zum zweiten Saisonsieg

Dallas - Football-Profi Dak Prescott hat mit den Dallas Cowboys das erste Heimspiel seit seinem Comeback nach langer Verletzungspause gewonnen. Die Texaner bezwangen in der nordamerikanischen NFL die Philadelphia Eagles 41:21 und stehen damit an der Spitze der NFC-East-Division.

Prescott führte die Cowboys mit drei Touchdown-Pässen zum zweiten Saisonerfolg im dritten Spiel. „Ich verspüre Dankbarkeit“, sagte der Quarterback dem amerikanischen Sender ESPN nach seinem ersten Auftritt im AT&T Stadium seit 351 Tagen. „Auf jeden Fall bin ich dankbar für alles, was ich durchgemacht habe. All die harte Arbeit, die es brauchte, um wieder hier draußen zu sein und das zu tun, was ich liebe. Es ist der beste Ort, um Football zu spielen.“

Neben Prescott, der sich 2020 den Knöchel gebrochen hatte, überzeugten auch Ezekiel Elliott und Trevon Diggs, der nach einer Interception 59 Yards über das Feld stürmte und ebenfalls einen Touchdown erzielte.