Jan-Lennard Struff hat in Melbourne zunächst alles im Griff. Dann lassen beim Routinier die Kräfte nach.

Melbourne - Tennis-Routinier Jan-Lennard Struff hat bei den Australian Open den Einzug in die zweite Runde verpasst. Der Davis-Cup-Profi musste sich dem Tschechen Vit Kopriva in fünf Sätzen mit 6:4, 2:6, 6:2, 3:6, 1:6 geschlagen geben. Für Struff war es bereits die zehnte Erstrunden-Niederlage in Melbourne.

Damit sind bei den Männern nur noch zwei Deutsche dabei. Alexander Zverev bekommt es in seinem Zweitrundenspiel an diesem Mittwoch (8.30 Uhr MEZ/Eurosport) mit dem Franzosen Alexandre Müller zu tun. Zuvor trifft Yannick Hanfmann auf den Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz aus Spanien. Daniel Altmaier war wie Struff in der ersten Runde ausgeschieden.