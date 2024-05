Auch Jan-Lennard Struff erwartet in der ersten Runde der French Open ein „geiles“ Duell zwischen Alexander Zverev und Rafael Nadal. Der Sieger kommt seiner Meinung nach aus Deutschland.

Struff glaubt an Alexander Zverev in dessen Auftaktmatch bei den French Open gegen Rafael Nadal.

Paris - Tennisprofi Jan-Lennard Struff glaubt an einen Sieg von Davis-Cup-Teamkollege Alexander Zverev in dessen Knaller-Match zum Auftakt der French Open gegen Rekordchampion Rafael Nadal. „Sascha gewinnt, das ist mein Tipp“, sagte der 34-Jährige bei einer Medienrunde in Paris. Für Zuschauer sei das Duell des deutschen Olympiasiegers mit dem spanischen Sandplatzkönig „unfassbar geil“, für die Protagonisten aber eher nicht: „Ich denke mal, keiner von beiden ist glücklich darüber.“

Für Zverev (27) spreche klar die aktuelle Topform, die der Weltranglistenvierte beim jüngsten Masters-Sieg in Rom bewiesen hat. „Sascha kommt mit dem Rom-Titel im Gepäck rein. Das wird ihm unfassbar guttun“, prophezeite Struff. Für den verletzungsgeplagten Nadal (37) sei der Sandplatz-Klassiker im Stade Roland Garros aber immer „etwas ganz Besonderes“. Er sei gespannt, „wie das Publikum das aufnehmen“ werde und wer die besseren Nerven habe, sagte Struff: „Wenn man weit kommen möchte, muss man jeden schlagen.“

Im Gegensatz zu Zverev hatte Struff bei der Auslosung am vergangenen Donnerstag Glück, er trifft in der ersten Runde auf einen Qualifikanten. „Es gab auf jeden Fall schon mal schwierigere Auslosungen auf dem Papier, definitiv. Da werde ich mich nicht beschweren“, sagte der Sieger des ATP-Turniers von München.