Paris - Die Tennis-Szene verliert im kommenden Jahr eine ihrer schillerndsten Persönlichkeiten. Der französische Spaßvogel Gaël Monfils kündigte an, seine Karriere Ende 2026 zu beenden. Kaum ein Spieler auf der Tour verfügt über solche Entertainment-Fähigkeiten wie der 39 Jahre alte Franzose. Vor allem seine Partien vor Heimpublikum bei den French Open sind legendär.

Monfils, der mit der ukrainischen Spitzenspielerin Jelina Switolina verheiratet ist, ist seit 21 Jahren im Tennis-Zirkus unterwegs und gewann bislang 13 ATP-Titel. Vom Talent her sahen viele Experten im Franzosen stets einen Grand-Slam-Champion. Allerdings wurde Monfils immer wieder von Verletzungen gestoppt und ließ zudem zu Beginn seiner Karriere hin und wieder auch die nötige Professionalität vermissen. Dafür unterhielt er die Tennis-Fans auf der gesamten Welt wie kaum ein anderer.