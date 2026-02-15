Livigno - Freestyle-Superstar Eileen Gu hat den Ski-Weltverband (FIS) für eine Terminüberschneidung bei den Olympischen Spielen kritisiert. Auf ihrem Instagram-Kanal monierte die 22-Jährige, dass das Big-Air-Finale am Montagabend (19.30 Uhr) zeitgleich mit einem offiziellen Halfpipe-Training angesetzt worden sei. Dies habe zur Folge, dass ihr eine komplette Einheit fehlen werde.

Die Chinesin habe um „faire Optionen“ gebeten, etwa um die Teilnahme an einem Training mit den Snowboardern oder eine zusätzliche Stunde individuelles Training. Diese Vorschläge seien von der FIS jedoch abgelehnt worden, schrieb sie.

„Konflikte manchmal unvermeidbar“

FIS-Kommunikationsdirektor Bruno Sassi erklärte gegenüber „The Athletic“ in einer Stellungnahme: „Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um den Athleten bei den zahlreichen FIS-Veranstaltungen einen bestmöglichen Trainings- und Wettkampfplan zu ermöglichen. Wie wir jedoch bei diesen Spielen bereits gesehen haben, können Konflikte für Athleten, die in mehreren Disziplinen und/oder mehreren Wettbewerben antreten, manchmal unvermeidbar sein.“

Gu ist die einzige Athletin im Halfpipe-Feld, die zusätzlich in einer weiteren Disziplin startet. „Keine andere Frau im Halfpipe-Bereich nimmt an einer anderen Disziplin teil, und das aus gutem Grund, denn Halfpipe unterscheidet sich von Slopestyle und Big Air und erfordert entsprechend eigene Trainingszeiten“, erklärte sie.

Das Erreichen eines Finals in einem der Disziplinen dürfe nicht zu einem Nachteil in einem anderen Wettbewerb führen, schrieb Gu und ergänzte: „Der Mut, als einzige Frau an drei Wettbewerben teilzunehmen, sollte nicht bestraft werden.“ Die harte Haltung der FIS sei ihrer Ansicht nach ein „völlig vermeidbares Problem“.

Dennoch wolle sie ihr Bestes geben. Bislang gewann sie in Italien Silber im Slopestyle, im Big Air gehört sie zu den Medaillen-Kandidatinnen.