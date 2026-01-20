Einen Satz lang sieht es in der Rod Laver Arena nach einer großen Tennis-Überraschung aus. Dann setzt sich die Titelverteidigerin doch noch durch.

Melbourne - Titelverteidigerin Madison Keys steht bei den Australian Open in Runde zwei. Die 30-Jährige aus den USA gewann in Melbourne ihr Auftaktmatch gegen die Ukrainerin Oleksandra Olijnykowa mit 7:6 (8:6), 6:1.

Dabei hatte die Weltranglisten-Neunte vor allem im ersten Satz mehr Mühe als erwartet und lag schnell mit 0:4 zurück. Im Tiebreak musste Keys dann sogar zwei Satzbälle abwehren, ehe sie sich doch noch den ersten Durchgang sicherte. Danach hatte sie die Partie im Griff und nutzte nach 1:40 Stunden ihren ersten Matchball.

Keys hatte sich im vergangenen Jahr im Endspiel überraschend gegen Aryna Sabalenka durchgesetzt. Es war der erste Grand-Slam-Titel ihrer Tennis-Karriere.