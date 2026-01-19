Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Der Heimvorteil half dem Magdeburger SV Börde am Sonntag nicht, als er sich vor 25 Zuschauern mit 2:5 (0:4) gegen die VfB Germania Halberstadt A1 geschlagen geben musste.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Alexander Michl für Halberstadt traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Cicce Lancine (12.) erzielt wurde.

Magdeburger SV Börde gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 12

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt A1 musste einmal Gelb hinnehmen. Und auch Tor Nummer drei, vier und fünf konnte der Magdeburg-Torwart nicht verhindern (31, 45, 54.). Der Vorsprung des VfB Germania Halberstadt A1 schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Dirk Lehmann kämpfte weiter und in Minute 55 gelang Adrian Rrustemi endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 5:1 für die VfB Germania Halberstadt A1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

Das finale Tor der Partie fiel 23 Minuten nach der Pause, als Rrustemi den Ball erneut aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte (68.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Magdeburger aber nicht mehr ausgleichen. Der Magdeburger SV Börde hat sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – VfB Germania Halberstadt A1

Magdeburger SV Börde: Richter – Lima Sampa, Bittmann, Jahn, Westermann, Rrustemi, Lampe (71. Tzschöckell), Kohle, Dunkel, Neumann, Schuster

VfB Germania Halberstadt A1: Hasenbalg – Ucke, Leopold, Behrens (80. Stemmler), Schrader (68. Schneider), Naujoks, Lancine, Michl, Roßberg, Simon, Schürmann (68. Leube)

Tore: 0:1 Alexander Michl (7.), 0:2 Cicce Lancine (12.), 0:3 Youen Schrader (31.), 0:4 Cicce Lancine (45.), 0:5 Max Leopold (54.), 1:5 Adrian Rrustemi (55.), 2:5 Adrian Rrustemi (68.); Zuschauer: 25