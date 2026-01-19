Kein Punktgewinn für Magdeburger SV Börde: Im eigenen Stadion musste das Team am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit 2:3 (1:2) einen Misserfolg gegen den VfB Ottersleben einstecken.

Jacob Andreas Michalzik traf für den VfB Ottersleben e.V. in Minute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Leonard Friedrich Bogunski (19.) erzielt wurde.

Minute 19: Magdeburger SV Börde mit 0:2 im Rückstand

Tor Nummer drei schoss Leo Constantin Horn für Magdeburg (45.). Die Partie blieb spannend. Leonard Friedrich Bogunski traf für Ottersleben (49). Spielstand 3:1 für den VfB Ottersleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 4

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der VfB Ottersleben e.V. kassierte eine Rote Karte und damit einen Platzverweis.

In Minute 61 fiel das letzte Tor der Partie. 16 Minuten nach Anpfiff gelang es Horn, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (61.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Magdeburger SV Börde wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Ottersleben beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der Magdeburger SV Börde sicherte sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – VfB Ottersleben

Magdeburger SV Börde: Model – Jahn, Schuster, Horn, Neumann, Sievers, Westermann (57. Lima Sampa), Dunkel, Krauel (57. Begest), Friedel, Jäger

VfB Ottersleben: Koch – Fadjinou (62. Safdari), Michalzik (90. Raschauer), Lieck (70. Beierke), Rüger, Raschauer, Lübke, Niemann, Bogunski, Multhaupt, Yunashev (90. Kahn)

Tore: 0:1 Jacob Andreas Michalzik (13.), 0:2 Leonard Friedrich Bogunski (19.), 1:2 Leo Constantin Horn (45.), 1:3 Leonard Friedrich Bogunski (49.), 2:3 Leo Constantin Horn (61.); Schiedsrichter: Daniel Feist (Magdeburg); Assistenten: Hannis Elias Bonath, Tim Polten; Zuschauer: 37