Arm in Arm feierten die Ottawa Senators ihren Sieg gegen die Nashville Predators. Maßgeblich am Erfolg beteiligt: Tim Stützle mit der Nummer 18.

Ottawa - Mit Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle in tragender Rolle haben die Ottawa Senators in der NHL einen Drei-Tore-Rückstand noch gedreht. Gegen die Nashville Predators holte das Team aus der kanadischen Hauptstadt ein 4:3 nach Verlängerung. Stützle traf zum 2:3-Anschlusstreffer und bereitete in der Verlängerung den Siegtreffer durch Claudio Giroux vor. Er kommt nun auf 11 Saisontore und 36 Vorlagen. Für die Senators war es der vierte Sieg in den vergangenen sieben Partien, das Team ist trotz des Aufschwungs weiter am Tabellenende der Eastern Conference in der National Hockey League.