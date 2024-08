Demi Vollering reicht auf der vierten Etappe der Tour de France Femmes ein zweiter Platz. Die deutschen Radsportlerinnen sind in den Ardennen chancenlos.

Tour de France der Frauen: Vollering bleibt in Gelb

Lüttich - Titelverteidigerin Demi Vollering hat bei der Tour de France Femmes das Gelbe Trikot verteidigt. Die Niederländerin musste sich im Ziel der vierten Etappe über 122,7 Kilometer von Valkenburg in den Niederlanden nach Lüttich in Belgien im Fotofinish nur ihrer Landsfrau Puck Pieterse geschlagen geben. Dritte wurde die Polin Katarzyna Niewiadoma. Als beste Deutsche kam Liane Lippert aus Friedrichshafen auf der Klassiker-Strecke in den Ardennen als 17. ins Ziel.

In der Gesamtwertung führt Vollering mit 22 Sekunden Vorsprung vor Pieterse und Niewiadoma (+34 Sekunden). Lippert belegt mit 1:52 Minuten Rückstand den 18. Rang bei der Frankreich-Rundfahrt.

Am Donnerstag geht es für die Radsportlerinnen nach Frankreich. Die fünfte Etappe führt über 152,5 Kilometer vom belgischen Bastogne ins französische Amnéville. Höhepunkt der Tour sind die beiden Bergetappen am Wochenende mit dem Schlussanstieg nach Alpe d'Huez.