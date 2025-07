Dresden - Timo Eder aus Ludwigsburg hat sich bei den deutschen Turn-Meisterschaften erstmals den Titel im Mehrkampf gesichert. Der 20 Jahre alte Mixed-Europameister gewann bei den Finals in Dresden überlegen mit 78,550 Punkten.

„Es fühlt sich sehr gut an, hier beim Mehrkampf eine Goldmedaille zu machen. Das ist die Disziplin, in der es am schwierigsten ist, eine Goldmedaille zu holen, weil alle Geräte passen müssen und nicht nur eins. Deswegen bedeutet es mir viel“, sagte Eder. Zweiter wurde Alexander Kunz aus Pfuhl mit 77,650 Zählern vor Valentin Zapf aus Unterföhring (73,850).

Barren-Europameister Nils Dunkel aus Halle/Saale verzichtete auf einen Sechskampf. An seinem Erfolgsgerät qualifizierte er sich mit 13,600 Punkten für den Endkampf sowie mit 13,800 Zählern als Bester fürs Finale am Pauschenpferd. Am Reck reichte es für den 28-Jährigen nicht für den Medaillenkampf.

Kochan gibt Meisterschafts-Comeback

Mehr als 15 Monate nach seinem Kreuzbandriss feierte der Cottbuser Lucas Kochan in Dresden sein Meisterschafts-Comeback. Der 25-jährige WM-Sechste mit der Mannschaft von 2023 trat nur an zwei Geräten an und qualifizierte sich mit 13,300 Punkten für das Reck-Finale. Die schwere Knieverletzung hatte sich Kochan im April 2024 in der Vorbereitung auf die EM in Rimini zugezogen, nachdem er zuvor die nationale Ausscheidung gewonnen hatte.

„Es freut mich, wieder da zu sein“, sagte er. Es sei noch kein komplett runder Auftakt, aber er habe gezeigt, dass er wieder da sei. Seinen geplanten Start am Barren hatte er kurzfristig absagen müssen, weil er sich eine Kapsel im Ringfinger gerissen hat.