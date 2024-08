Drei Spiele, drei Siege: Die Basketball-Stars aus den USA haben sich in Lille für die K.-o.-Runde in Paris warm gespielt.

Lille - Die US-Basketballer haben bei den Olympischen Spielen auch ihr drittes Vorrundenspiel klar gewonnen. Die NBA-Stars um LeBron James, Kevin Durant und Stephen Curry siegten in Lille gegen Puerto Rico klar mit 104:83 (64:45) und schlossen die Gruppenphase damit ungeschlagen und als bestes Team ab.

Vor rund 27.000 Zuschauern im ausverkauften Stade Pierre-Mauroy war Anthony Edwards von den Minnesota Timberwolves mit 26 Punkten bester Werfer beim Topfavoriten auf Gold. Insgesamt trafen gleich sechs Spieler im Team von Trainer Steve Kerr zweistellig.

Im Viertelfinale geht es für die USA gegen Brasilien

Nur im ersten Viertel hatten die USA ein paar kleine Anlaufschwierigkeiten und lagen nach zehn Minuten 25:29 hinten. Doch schon zur Pause hatte der Gewinner der vergangenen vier Goldmedaillen die Partie gedreht und lag mit 64:45 in Führung.

Im Viertelfinale bekommen es die USA am Dienstag in Paris mit Brasilien zu tun. Da die US-Boys und das deutsche Team die Vorrunde als beste Mannschaften abgeschlossen haben, können sie erst in einem möglichen Finale aufeinandertreffen.

Deutschland trifft im Viertelfinale entweder auf Griechenland, Serbien oder den Südsudan. Die Entscheidung darüber fällt im letzten Vorrundenspiel zwischen Serbien und dem Südsudan um 21.00 Uhr.