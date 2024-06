Spielberg - Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat seine WM-Führung mit einem hart erkämpften Sieg im Sprint in Österreich weiter ausgebaut. Der 26-jährige Niederländer setzte sich am Samstag im vor allem zu Beginn packenden Kurzrennen über 100 Kilometer in Spielberg vor den beiden McLaren-Fahrern Oscar Piastri und Lando Norris durch. Verstappen wiederholte in der Steiermark seinen Triumph aus dem Vorjahr und entschied auch den dritten Sprint der Saison für sich. Als Lohn gab es acht WM-Punkte.

„Man konnte sehen, dass sie es mir schwer gemacht haben. Wir mussten für diesen Sieg arbeiten“, sagte Verstappen zu den Angriffen der McLaren-Fahrer. Norris ärgerte sich derweil, dass er seine kurze Führung nicht halten konnte und sich zwischenzeitlich „wie ein Amateur“ verhielt. „Es gibt Dinge, die ich hätte besser machen können. Aber es war zu schwer, an Max vorbeizukommen“, sagte der 24-jährige Brite.

Zunächst hatte der erste Start abgebrochen werden müssen, weil Fotografen hinter den Absperrungen in der ersten Kurve ein Sicherheitsrisiko darstellten. Beim zweiten Versuch verteidigte der dreimalige Champion Verstappen seinen ersten Platz, musste sich dann aber schnell gegen Norris und Piastri wehren. Norris übernahm in der fünften Runde für einige Meter die Spitze, wurde dann aber von Verstappen und Piastri in einem hart geführten Dreikampf einkassiert.

Verstappen nach Spektakel sicher zum Sieg

Bei hochsommerlichen 30 Grad bekamen die Fans am Red-Bull-Ring spektakuläre Manöver zu sehen, ehe Verstappen sich absetzen konnte und anschließend bis ins Ziel ein kontrolliertes Rennen fuhr. Der Deutsche Nico Hülkenberg steuerte seinen Haas-Rennwagen nur als 14. über die Ziellinie und verpasste die Punkteränge klar.

Am Samstagnachmittag steht noch das Qualifying für den eigentlichen Grand Prix einen Tag später an. Vor dem elften von insgesamt 24 Saisonläufen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) führt Titelverteidiger Verstappen in der Gesamtwertung mit 70 Punkten komfortabel vor Norris. Als Vorjahressieger ist Verstappen auf einem seiner Lieblingskurse erneut der Favorit.