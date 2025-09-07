East Rutherford - Aaron Rodgers ist mit vier Touchdown-Pässen gegen sein Ex-Team in seine womöglich letzte Saison als NFL-Profi gestartet und hat die Pittsburgh Steelers zu einem knappen Sieg gegen die New York Jets geführt. Beim 34:32 wurde Rodgers von den Fans im MetLife-Stadium herzhaft ausgebuht, die beiden vergangenen Jahre stand er bei den Jets unter Vertrag. Die hohen Erwartungen konnte er, auch wegen eines Risses der Achillessehne in seiner ersten Saison, nie erfüllen und das Team trennte sich von ihm. Sein Nachfolger in New York ist Justin Fields, der in der vergangenen Saison noch für die Steelers aktiv war.

„Ein verrücktes Spiel“, sagte Rodgers nach dem Sieg. Er kam auf insgesamt 244 Yards nach Pässen und verteilte seine vier Touchdowns auf vier verschiedene Mitspieler. Weil die Jets im Schlussviertel patzten, lagen der dritte und vierte Touchdown lediglich 50 Sekunden Spielzeit auseinander. „Ich liebe die Jungs und ich liebe die Organisation dafür, dass sie mich geholt und mir eine Chance gegeben haben. Ich bin echt stolz auf meine Jungs dafür wie sie am Ende gespielt haben“, meinte Rodgers. Der 41-Jährige zählt zu den größten Stars der NFL und spielt seine 21. Saison.