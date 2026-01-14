Jonas Vingegaard sieht Florian Lipowitz als einen seiner großen Widersacher bei der kommenden Tour. In Spanien sagte der Rad-Star, was er am deutschen Senkrechtstarter schätzt.

La Nucia - Der zweimalige Tour-de-France-Gewinner Jonas Vingegaard hat bei seinen großen Zielen in diesem Jahr das stark aufgestellte Red-Bull-Team um Senkrechtstarter Florian Lipowitz besonders im Blick. „Er ist ganz sicher ein großer Rivale für mich und ein sehr guter Fahrer“, sagte der Däne beim Medientag seines Visma-Teams über den deutschen Drittplatzierten der Frankreich-Rundfahrt im vergangenen Jahr. An Lipowitz schätzt Vingegaard dessen Angriffslust: „Er ist jemand, der viel riskiert und nie einbricht oder aufgibt.“

Das niederländische Radsportteam startet mit großen Zielen in die neue Saison. Mit ihrem Kapitän Vingegaard will die Mannschaft das Double aus Giro d’Italia und Tour de France gewinnen. Der 29-Jährige hatte im Trainingscamp im spanischen La Nucia bekanntgegeben, dass er zum ersten Mal bei der Italien-Rundfahrt starten wird. Im vergangenen Jahr hatte Vingegaards großer Dauerrivale Tadej Pogacar als erst achter Fahrer insgesamt den schwer zu erreichenden Doppelerfolg gefeiert.

Vingegaard zu Red Bull: „Konstellation wird herausfordernd sein“

Bei der Tour möchte Red Bull mit dem Duo aus Lipowitz und dem neu verpflichteten Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel aus Belgien dagegenhalten. „Diese Konstellation wird herausfordernd sein, die beiden bilden ein extrem gefährliches Duo. Ich betrachte sie als zwei große Mitfavoriten auf den Sieg“, sagte Vingegaard.

Vuelta-Sieger Vingegaard bestreitet in der kommenden Saison nach jetziger Planung nur vier Rennen: Die UAE-Tour im Februar, die Katalonien-Rundfahrt im März, den Giro im Mai und die Tour im Juli. Bei der Katalonien-Rundfahrt trifft Vingegaard nach jetzigem Stand unter anderem auf Lipowitz und Evenepoel.