Carlos Alcaraz geht bei den French Open als Titelverteidiger an den Start. Sein Idol Rafael Nadal kennt dieses Gefühl. Dass er selbst einmal so erfolgreich in Paris sein wird, glaubt Alcaraz nicht.

Vorbild Nadal: Alcaraz glaubt nicht an 14 Paris-Titel

Carlos Alcaraz kann sich nicht vorstellen, in Paris so erfolgreich wie Rafael Nadal zu sein.

Paris - Carlos Alcaraz ist mit einem lockeren Dreisatzsieg in die French Open gestartet. Dass er im Stade Roland Garros einmal so erfolgreich sein wird wie sein Landsmann und Idol Rafael Nadal, glaubt der Spanier aber nicht. „Nein, das kann ich mir nicht vorstellen“, sagte Alcaraz in Paris. „So etwas schafft nur ein Mensch auf diesem Planeten“, meinte der 22-Jährige über Nadal, der die French Open 14 Mal gewonnen hat.

Nadal wurde am Sonntag offiziell in Paris verabschiedet. Mit einer emotionalen Zeremonie wurde der Sandplatz-König noch einmal für seine Erfolge in der französischen Hauptstadt geehrt. Alcaraz verfolgte die Veranstaltung auf der Tribüne. „Rafa ist und war mein Vorbild. Es war etwas ganz Besonderes, dass ich bei dieser Veranstaltung dabei sein konnte“, sagte Alcaraz, der die French Open im vergangenen Jahr zum ersten Mal gewinnen konnte.