Franziska Preuß erlebt mal wieder, dass ihre Gesundheit nicht mitmacht. Sie fällt für den zweiten Weltcup aus, wie auch Youngster Selina Grotian.

Berlin - Doppeltes Corona-Pech für die deutschen Biathletinnen: Weltcupgesamtsiegerin Franziska Preuß und Selina Grotian fallen aus gesundheitlichen Gründen beim zweiten Weltcup des Olympia-Winters in Hochfilzen aus. Weltmeisterin Preuß (31) ist nach ihrer Corona-Infektion nicht wieder wettkampffähig. Grotian gab am Nachmittag bei Instagram bekannt, dass sich auch ihre Erkrankung als Corona-Infektion herausgestellt hat.

Grotian ärgert sich

„Ich weiß nicht, was ich sagen soll... dieselbe Scheiße wie vor zwei Jahren“, schrieb die 21-Jährige. „Jetzt ist es an der Zeit, mich auszuruhen und auf das Beste zu hoffen, damit ich wieder angreifen kann.“

Sportdirektor Felix Bitterling hatte schon vorher mitgeteilt: „Leider hat es bei Franzi und Selina nicht gereicht, um rechtzeitig fit zu werden, was wir gehofft hatten. Da hat spätestens die letzte Nacht Klarheit gebracht“, sagte er. „Nach einer gemeinsamen Entscheidung des Trainerteams und der Ärzte liegt nun der Fokus auf einem Start in Le Grand-Bornand.“ Der dritte Weltcup findet kommende Woche in Frankreich statt.

Fichtner rückt nach

In den Kader rutscht nun wieder Marlene Fichtner, die nach ihren schwachen Ergebnissen beim Saisonauftakt in Östersund eigentlich im zweitklassigen IBU-Cup starten sollte. Der Weltcup im Pillerseetal beginnt für die Frauen am Freitag (14.15 Uhr/ARD und Eurosport) mit dem Sprint.