Berlin - Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein verzichtet auf einen Start bei den deutschen Meisterschaften in Inzell. Aufgrund der Belastungen ihres Millionen-Prozesses gegen den Eislauf-Weltverband (Isu) wird die 43-malige deutsche Meisterin nach eigener Aussage bei den heute beginnenden nationalen Titelkämpfen keine Rennen bestreiten.

„Mein Anspruch ist es immer, in möglichst bester Verfassung an den Start zu gehen. Das ist derzeit aus mehreren Gründen nicht möglich“, sagte die fünfmalige Olympiasiegerin in einer Mitteilung.

Mental große Belastung

Am Donnerstag hatte der Schadensersatzprozess gegen die Isu vor dem Oberlandesgericht in München begonnen. Für die 52-Jährige war es ein sehr emotionaler Tag gewesen. „Die Prozessvorbereitung, die Verhandlung und das gesamte Drumherum waren mental eine große Belastung. Ich bin zwar mit dem Verlauf sehr zufrieden, bitte aber um Verständnis, dass ich nicht einfach den Hebel umlegen kann, um mich wieder sportlichen Wettkämpfen zu stellen“, erklärte Pechstein weiter.

Bei der Verhandlung in der bayerischen Landeshauptstadt wurde eine Entscheidung vertagt. Die Isu lehnte einen vom Richter angeregten Vergleich zunächst ab. Die Berlinerin klagt auf Schadenersatz und Schmerzensgeld für eine 2009 ihrer Meinung nach zu Unrecht verhängte zweijährige Doping-Sperre. Pechstein fordert von der Isu eine Summe von fast 8,4 Millionen Euro. Sollten sich beide Parteien nicht außergerichtlich einigen, wird der Prozess nach Angaben des Richters am 13. Februar 2025 fortgesetzt.