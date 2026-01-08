Felix Hoffmann und Philipp Raimund müssen eine Schanzen-Pause einlegen. In Zakopane ist der DSV nur mit einem Trio dabei.

Planegg - Deutschlands Top-Skispringer Felix Hoffmann und Philipp Raimund müssen aus gesundheitlichen Gründen beim Weltcup in Zakopane eine Wettkampfpause einlegen. Hoffmann fällt vorerst wegen einer Kniereizung aus. Raimund wird am Wochenende aufgrund einer Erkältung geschont. „Die Wettkämpfe in Polen kämen für Philipp zu früh, das haben wir gemeinsam und mit unserem medizinischen Stab abgestimmt“, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher.

Somit ist der Deutsche Skiverband bei dem Event im polnischen Skisprung-Mekka nur mit einem Trio vertreten. Die Routiniers Andreas Wellinger, Karl Geiger und Pius Paschke sollen nach ihren schwachen Auftritten bei der Vierschanzentournee weiter an ihrer Sprungtechnik arbeiten. In Zakopane stehen ein Super-Team-Wettbewerb am Samstag und ein Einzelwettkampf am Sonntag auf dem Programm.

Während Raimund bis zur Skiflug-WM in zwei Wochen in Oberstdorf definitiv wieder fit sein dürfte, muss bei Hoffmann der Heilungsverlauf abgewartet werden. Der Tournee-Sechste hatte sich wegen anhaltender Knieschmerzen nach dem Finale in Bischofshofen einer MRT-Untersuchung unterzogen. Dabei wurden keine strukturellen Schäden festgestellt.

Ursache für die Knieschmerzen bei dem 28-Jährigen ist eine Reizung. Diese werde „in den kommenden Tagen konservativ und physiotherapeutisch behandelt. Zudem wird eine Belastung vermieden“, berichtete Horngacher.